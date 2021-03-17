عروس تطلب مهراً غريباً .. ليس نقوداً أو مجوهرات

المصدر: البيان الإلكتروني

طلبت عروس باكستانية مهراً غريباً من عريسها لم يتضمن مالاً أو ذهباً وإنما كان عبارة عن شراء كتب بقيمة 100000 روبية، بحسب ما نشر موقع "تايمز أوف إنديا".

وظهرت العروس "نائلة شمال" في مقطع فيديو وهي ترتدي فستان الزفاف وتنقل رسالة مهمة، قائلة: "كما تعلمون جميعًا، لقد طلبت كتبًا بقيمة 100000 روبية مهراً لي"، وفقا لصدى البلد.

وأضافت: "أحد أسباب ذلك هو أنه بسبب ارتفاع التضخم في بلدنا، لا يمكننا شراء هدايا باهظة الثمن، من ناحية أخرى، من المهم أيضًا القضاء على العادات الخاطئة في مجتمعنا".

كما أشارت "نائلة" إلى أن معظم النساء يطلبن المال والمجوهرات، لكنها قررت قبول الكتب، كونها كاتبة، كان من المهم لها أن تبدي تقديسًا للكتب.

وتتساءل: "إذا كنت ككاتبة لا أعطي قيمة للكتب، فكيف نتوقع من الرجل العادي أن يفعل ذلك؟"، ثم تقول في الختام: "السبب الحقيقي الذي طلبت منه حق مهر هو إعطاء قيمة للكتب حتى نتمكن أيضًا من نصح الآخرين بفعل الشيء نفسه".