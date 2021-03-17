فيديو.. قفز بمظلته ليهبط إلى الأرض لكنه علق بذيل الطائرة!

المصدر: البيان الإلكتروني

قفز بمظلته من الطائرة وفتح يديه ليستقبل الهواء ويهبط إلى الأرض بسلام. لكن هذا السيناريو لم يحدث مع مظلي روسي قفز يوم أمس الثلاثاء من إحدى المروحيات في مدينة تشيتا الروسية، حيث علق بذيل الطائرة.

وبحسب موقع "روسيا اليوم" فإن المروحية حلقت مع المظلي لبعض الوقت قبل اكتشاف الحادث.

وتظهر اللقطات كيف انتبه قائد الطائرة للمشكلة التي حدثت وأخذ يهبط بالطائرة ببطء على الأرض، والمظلي يتدلى منها على الخطوط.