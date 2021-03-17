فيديو .. أغرب قصة حب وزواج بين شاب هندي وفتاة مصرية

المصدر: البيان الإلكتروني

عرض الإعلامي المصري خيري رمضان خلال برنامج "حديث القاهرة"، قصة زواج فتاة مصرية من شاب هندي بعدما تعرفا على بعضهما خلال إحدى المنح الدراسية، ليبدأ طريقهما سويا عبر منصة الفيديوهات «يوتيوب» من خلال قناتهما الخاصة.

وكشفا للبرنامج عن تفاصيل ارتباطها وزواجهما، وتقديمهما لبرنامج عن الثقافة المصرية والهندية على الـ"يوتيوب".

وقالت ياسمين، زوجة أفضل محمد صاحب الجنسية الهندية، إنها قابلته خلال أخذها دورة لمدة شهر في الهندسة في مدينة حيدر أباد في الهند وتعارفا هناك، مؤكدة أن أسرتها لم توافق على الزواج إلا بعد قدوم أفضل إلى القاهرة والتعرف على أسرتها.

وأضافت «كان حد محترم ويصلي الصلوات في ميعادها».. كانت تلك أبرز المزايا التي جذبت «ياسمين» إلى «أفضل»، لافتة إلى أنها لم تكن تتوقع قدومه من الأساس حتى رأته أمام عينها في المطار بعدما أتى لمقابلة أهلها.

ونوهت إلى أنها تحاول تقديم الثقافة الهندية والمصرية على قناتهما باليوتيوب وهذا ما رفع المشاهدات وأدى إلى شهرتهما الواسعة في العالم العربي.

فيما قال أفضل إنه لا يفكر في ترك مجاله في العمل الهندسي والتركيز على قناة اليوتيوب فقط، مؤكدًا أنه نفذ مشاريع هندسية كثيرة في الهند وصمم أخرى في أمريكا.