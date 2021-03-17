"سقيا زمزم" يفتح أبوابه قريباً

المصدر: البيان الإلكتروني

يستعد "سقيا زمزم" لفتح أبوابه قريباً بعد مرور عام على إغلاقه بسبب جائحة كورونا وذلك وفق الخطط والبروتوكولات والاجراءات الاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا.

وأظهرت لوحة إرشادية التقطت حديثاً من مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم، قرب افتتاح المشروع؛ بعد أن أُغلق قبل نحو عام بسبب فيروس كورونا المستجد وفق صحيفة سبق.

وبحسب اللوحة الإعلانية؛ فإن التعليمات المزمع تطبيقها عند فتح أبواب المشروع أمام الزوار؛ تضمنت التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من ارتداء الكمامة وقياس درجة الحرارة عند الدخول وترك مسافة آمنة وفقاً لعلامات الانتظار المحددة.

وسيكون الدفع من خلال بطاقة "مدى" فقط، والالتزام بالدخول والخروج من البوابات المخصصة، ومغادرة المشروع عند استلام العبوات.

وستكون الطاقة الاستيعابية وفقاً للإجراءات الاحترازية 60 عميلاً كحد أقصى.

وكان المشروع، عند إغلاقه العام الماضي بسبب جائحة كورونا، قد أتاح عبوات زمزم عبر مراكز التسوق الكبرى في مكة المكرمة.