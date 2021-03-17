الأردن يصدر أحكاماً بالإعدام لمتهمين في قضية فتى الزرقاء

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدرت محكمة أمن الدولة في الأردن، اليوم الاربعاء، أحكامها في قضية فتى الزرقاء، بحق 17 متهماً، أحدهم فار من وجه العدالة.

وحكمت المحكمة بالإعدام شنقا حتى الموت لمتهمين في القضية، وفق "صحيفة الغد".

وارتكب المتهمون جناية القيام بعمل إرهابي من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإلقاء الرعب بين الناس وترويعهم، وتعريض حياتهم للخطر باستخدام سلاح، بالإضافة إلى تهمٍ أخرى.

وتتلخص أحداث قضية فتى الزرقاء بقيام عدة أشخاص بخطف طفل من مدينة الهاشمية ونقله إلى منطقة خالية من السكان شرق محافظة الزرقاء وقاموا بالاعتداء عليه وبتر يديه واعتام احدى عينيه وإيذاء الأخرى، وتركوه في منطقة خالية من السكان وبعيدة عن أقرب مستشفى بـ 7 كيلومترات.