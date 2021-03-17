الحظ العاثر.. يفوزان بـ 200 مليون يورو ويحرمان منها لهذا السبب

المصدر: البيان الإلكتروني

فازت الشابة البريطانية راشيل كينيدي (19 عاما) وصديقها ليام ماكروهان (21 عاما) بالجائزة الكبرى لليانصيب الأوروبية التي تصل قيمتها إلى 212 مليون يورو، لكنهما حرما منها.

وفي التفاصيل.. تلقت راشيل في الـ 26 من شهر فبراير الماضي إشعارا عبر تطبيق يخبرها بالفوز بقيمة الجائزة الكبرى، بعد اختيارها وصديقها للأرقام التالية: 6،12،22،29،33،6 و11. وهي نفس الأرقام التي استخدماها منذ بدئهما المشاركة في المسابقة قبل خمسة أسابيع، حسبما ذكر موقع "دي دبليو" الألماني.

اتصلت الشابة البريطانية بشركة اليانصيب "يوروميليينز" لمناقشة تفاصيل حصولها على المبلغ، لكنها تلقت خبرا صادما مفاده أنها لم تفز بالمسابقة رغم مشاركتها الناجحة فيها.

ويرجع السبب إلى أن الشركة لم تتمكن من خصم مبلغ تذكرة المشاركة بسبب عدم توفرها على نصيب كافٍ في رصيدها، كما أورد موقع صحيفة "بيلد" الألمانية.

ورغم عدم فوز راشيل وصديقها، إلا أن الشركة لم تتمكن بالاحتفاظ بالمبلغ، حيث ذهب المبلغ إلى مشارك سويسري اعتمد نفس الأرقام الفائزة، حسبما جاء في موقع "غيسنر ألغماينه تسايتونغ" الألماني.

ورغم خيبة أمل راشيل وليام، لكنهما أكدا أنهما سيواصلان المشاركة في جائزة اليانصيب مستقبلا، لكنهما قررا تغيير الأرقام المرجو تحقيق فوزهما المحتمل بجائزة اليانصيب.