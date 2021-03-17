شاهد.. طريق حدّ السيف

المصدر: البيان الإلكتروني

تم مؤخرا إنشاء طريق سريع قاطع للأنفاس فوق جبال تشي ياو الشاهقة بمحافظة شيتشو بتشونغتشينغ الصينية.

وتقع على ضفتي الطريق منحدرات الجبال الحادة، مما يجعل من السير فيه مهمة محفوفة بالمخاطر، ويشبه المشي على حدّ السيف.

وقد جذب هذا الطريق إليه الكثير من محبي المغامرة، وحوّل القرى الجبلية المحاذية له إلى وجهة سياحية، بحسب صحيفة "الشعب" الصينينة.

فهل تملكون الشجاعة والمهارة لقيادة سياراتكم على هذا الطريق؟