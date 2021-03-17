«فظ» نام بالقطب الشمالي واستيقظ في إيرلندا

المصدر: (دبي - البيان)

قد يكون حيوان «الفظ» الذي شوهد على الشاطئ الإيرلندي يوم 14 مارس، طاف هناك من الدائرة القطبية الشمالية بعد أن نام على جبل جليدي، كما ذكرت مجلة «لايف ساينس» العلمية.

واكتشفت فتاة تبلغ من العمر 5 سنوات تمشي مع والدها، الوافد الجديد إلى الأراضي الإيرلندية.

وأشارت الفتاة الصغيرة، التي تدعى مورين، إلى حيوان الفظ لإثارة انتباه أبيها، آلان هوليهان، أثناء سيرهما في جزيرة فالنتيا في مقاطعة كيري.

وتعيش معظم حيوانات «الفظ» بالقرب من الدائرة القطبية الشمالي. وأفادت محطة الخدمة العامة الإيرلندية، أن أول مشاهدة مسجلة لحيوانات الفظ حدثت في عام 1897، ولكن لم يتم مشاهدة أي فظ آخر حتى الثمانينيات.

أما كيف انتهى المطاف بفظ صغير في مقاطعة كيري؟ فقد قال كيفين فلانيري، عالم الأحياء البحرية، لـ«إندبندنت»: «ما حدث هو أنه نام على جبل جليدي وانجرف بعيداً، ثم ذهب بعيداً جداً، في منتصف المحيط الأطلسي أو في مكان ما من هذا القبيل، ربما أسفل غرينلاند».

وقال فلانيري: «يمكن أن يكون ذهب إلى إيسلندا ثم إلى شتلاند، لكن هذا غير محتمل».