مليارات الزيزان تغزو أمريكا في أبريل

المصدر: (إعداد: فاتن صبح)

حدث منتظر في عالم الحشرات يضرب موعداً له في وقت ما بين شهري أبريل ومايو، حيث تظهر مليارات الزيزان الدورية، من تحت الأرض، في عشرات الولايات، بدءاً بنيويورك غرباً إلى إيلينوي وجنوباً نحو جورجيا الشمالية.

وهي بحسب موقع «ساينس ألرت»، «بروود إكس»، ستغزو على امتداد أربعة أسابيع تقريباً المناطق المزروعة بالأشجار من الضواحي وتملأ الأجواء بنداءات التزاوج التي تلقي بعدها الإناث بيوضها بالمئات على أغصان أشجار. وبعدها تموت الزيزان البالغة وتسقط حشرات الزيزان الصغيرة عند فقوسها من البيوض أرضاً وتختفي تحتها لتتجدد دورة الحياة.

وهناك على الأرجح ما يتراوح بين 3000 و4000 فصيلة من الزيزان حول العالم، إلا أن الزيزان الدورية، في أمريكا الشرقية، تبدو فريدة من نوعها لناحية المزج بين فترات النشوء والتطور الطويلة مع الظهورات الجماعية الكبرى المتزامنة. وتثير تلك الأحداث تساؤلات عدة في أوساط المختصين بعالم الحشرات والجمهور على السواء.