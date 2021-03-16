9 تهم يواجهها الجناة بقضية "فتى الزرقاء" في الأردن

المصدر: بترا

تنطق محكمة أمن الدَّولة الأردنية، صباح غدٍ الأربعاء، بحكمها على 17 متهماً، أحدهم فارٌّ من وجه العدالة، في قضية الاعتداء على فتى محافظة الزرقاء قبل نحو ستة أشهر، وتسببوا في بتر يديه وإعتام إحدى عينيه.

وأسندت المحكمة للمتهمين تسع تهم، من بينها: الإرهاب وترويع المجتمع، وتشكيل عصابة أشرار، وهتك العرض والخطف الجنائي، وإحداث عاهة دائمة، وحيازة سلاح ناري غير مرخص، ومقاومة رجال الأمن العام، والشروع بالقتل.

وبقيت ساعات قليلة تفصل الفتى صالح عن سماع الجزاء العادل بحق من ارتكب بحقه الجريمة التي أثارت الرأي العام لبشاعتها وفظاعتها، وألقت الأجهزة المختصة القبض على 17 متهماً في القضية.

واستمعت المحكمة على مدار خمسة أشهر لـ26 شاهد نيابة عامة، وقدَّم محامو الدفاع بيناتهم الدِّفاعية، وقررت المحكمة رفع الجلسات إلى مطلع الشهر الجاري للنطق بالحكم.

وتتلخص أحداث قضية فتى الزرقاء في قيام عدة أشخاص بخطف طفل من مدينة الهاشمية، ونقله إلى منطقة خالية من السكان شرق محافظة الزرقاء، وقاموا بالاعتداء عليه وبتر يديه وإعتام إحدى عينيه وإيذاء الأخرى، وتركوه في منطقة خالية من السكان وبعيدة عن أقرب مستشفى 7 كيلومترات.