«باونس».. تجربة فريدة في حديقة أم الإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان

تقدم حديقة أم الإمارات لزوارها فرصة الاستمتاع بتجربة «باونس المتنقلة» في الهواء الطلق، والتي تستضيفها الحديقة حتى نهاية أبريل المقبل.

وكانت الحديقة قد استقبلت تجربة «باونس المتنقلة» منذ ديسمبر الماضي، لتشهد مشاركة أكثر من 7300 زائر من مختلف الأعمار بتجارب القفز الحر في الأجواء الخارجية على مدى فصل الشتاء.

ويقوم فريق عمل باونس المختص بإدارة التجربة المتنقلة ويقدم الدعم للمشاركين في القفز وفقاً لمستوى مهاراتهم، ويقدمون لهم المساعدة على تعلم مهارات أخرى جديدة. ويمكن لزوار الحديقة اختبار مهارات التسلق لديهم عند تسلق جدار باونس الخاص «ذا وول»، واستعراض حركات الباركور والقفز الحر، والهبوط على كيس «بيج باج» الهوائي، وتسجيل الأهداف في حلقة «سلام دنك».

وتستقبل تجربة باونس في حديقة أم الإمارات الزوار يومياً من الساعة 10 صباحاً حتى 12 منتصف الليل، إذ يتوقف بيع التذاكر في تمام الساعة 11 مساءً. ويمكن للزوار الحصول على التذاكر من المدخل الرئيس للحديقة أو شباك التذاكر في «باونس».

كما تتيح الحديقة للزوار الفرصة للاستمتاع بمزيد من أنشطة اللياقة البدنية والرياضية من خلال الحصول على «بطاقة الولاء للياقة» التي تشجع الزوار على تبني أسلوب حياة صحي وممارسة النشاط البدني بانتظام، عبر منح دخول لامحدود للحديقة، بالإضافة إلى باقة من المزايا والحسوم الأخرى على المرافق الرياضية والترفيهية والمطاعم وتجارب «باونس» في مارينا مول وكذلك تجربة «باونس المتنقلة» الموجودة في الحديقة.

وتتخذ حديقة أم الإمارات الإجراءات الوقائية والاحترازية كافة لضمان صحة وسلامة الزوار بما في ذلك ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، فضلاً عن التزام العاملين كافة في الحديقة إجراءات وتعليمات السلامة في جميع الأوقات.

وتستقبل الحديقة الزوار يومياً من الساعة 8 صباحاً وحتى 12 منتصف الليل.