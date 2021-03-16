مصرية عُمدة مدينة أمريكية ضمن أكثر 20 امرأة متميزة حول العالم

المصدر: وكالات

كرمت الولايات المتحدة، ماري ألكسندر بسطا، أول مصرية تعمل عمدة لمدينة بولينجبروك بولاية إلينوي الأمريكية بإدراجها ضمن قائمة أكثر 20 امرأة متميزة حول العالم لعام 2021.

وأكدت هيئة التحالف الأمريكي للتعدد العرقي بولاية إلينوي برئاسة داني ديفيس عضو مجلس النواب بالكونغرس الأمريكي أن هذا التكريم هو اعتراف بالقيادة الملهمة لألكسندر ومبادراتها الرائدة وهو ما يأتي ضمن الاحتفالات بيوم المرأة العالمي.

وقالت العمدة ماري ألكسندر في تصريحات صحافية "إن هذا التكريم يشرفني كامرأة مصرية مقيمة بالولايات المتحدة"، مؤكدة حرصها في كافة المحافل على إبراز انتمائها لمصر، ونوهت إلى أنها تستعد لزيارة مصر قريبا ومعها فوج سياحي من الأمريكيين للتعرف على أهم المعالم الشهيرة في مصر.

وأشادت ألكسندر بالجهود التي يبذلها الرئيس عبد الفتاح السياسي والحكومة المصرية من أجل رفعة شأن المرأة والارتقاء بها في كافة المجالات وأن هذه الجهود محل تقدير عالمي.

ونوهت إلى أنها نشأت وتعلمت في مصر وحصلت على بكالوريوس الإعلام من الجامعة الأمريكية بالقاهرة ثم واصلت دراستها بالولايات المتحدة حيث حصلت على الماجستير من جامعة تينيسي الأمريكية.

وأشارت إلى أنها اهتمت بالعمل التطوعي بما في ذلك جهود دعم مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال بمصر.

ومن جانبه قال السفير الدكتور سامح أبو العينين قنصل مصر العام في شيكاغو بولاية إلينوي الأمريكية إن العمدة ماري ألكسندر نموذج مشرف للمصريين والمصريات بالولايات المتحدة، وهم ناجحون ومتميزون في مختلف المجالات، كما يؤكدون دائما انتماءهم لمصر ورغبتهم في تقديم كل ما في وسعهم من أجل الارتقاء بها.

ويذكر أن قائمة النساء المتميزات التي ضمت اسم العمدة ماري إلكسندر شملت كذلك كلا من كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيسة وزراء فنلندا ورئيسة وزراء نيوزيلندا.