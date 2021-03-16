مشاجرة جماعية في السعودية تعرض شخصين للدهس

المصدر: البيان

ألقت السلطات الأمنية السعودية القبض على 11 سعودياً إثر مشاجرة جماعية تعرض شخصين منهم للدهس، جرى إيقافهم وتحويلهم إلى النيابة العامة.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف الحكمي، بأنه إشارة إلى الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه مشاجرة جماعية بين عدد من الأشخاص، وتعرض شخصين منهم للدهس، فقد تمكنت الجهات الأمنية من القبض عليهم، وعددهم 11 مواطنًا في العقدين الثاني والثالث من العمر.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة بالمنطقة.

