الحكومة المصرية تكشف حقيقة "الملصق المخدر"
نفت الحكومة المصرية ما تردد من أنباء عن تداول منشور تحذيرى منسوب لوزارة الداخلية، يزعم انتشار مخدر جديد على شكل "مظروف مغلق"، أو "صورة ملصق" يستخدم فى حالات الخطف.
وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما يتم تداوله من منشور تحذيري منسوب لوزارة الداخلية يزعم انتشار مخدر جديد على شكل "مظروف مغلق" أو "صورة ملصق" يستخدم في حالات الخطف، تواصل المركز مع وزارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للمنشور المتداول وفق "اليوم السابع".
وأوضحت الداخلية، أن تداول تلك الشائعة في وقت سابق، وأن المنشور المتداول مزيف وغير تابع للوزارة، مُشددةً على أن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن ما هو إلا ادعاءات زائفة، مُشيرةً إلى أنه لم يتم إصدار أي منشورات أو رصد شكاوى أو قضايا في هذا الشأن.