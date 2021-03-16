شاهد.. حرق قلعة فيروس كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

جرى حرق قلعة من الخشب ترمز إلى فيروس كورونا خلال مهرجان نهاية الشتاء، الذي يحتفل به في منطقة كالوغا الروسية.

وقد بلغ ارتفاعه القلعة 24 مترا، بحسب "يورونيوز".

وفي عطلة "ماسلينيتسا"، التي ترمز إلى بداية فصل الربيع، والأسبوع الذي يسبق الصوم الكبير في فترة ما قبل المسيحية، تحرق التماثيل الخشبية في ممارسة تقليدية.

وقال مبتكر التمثال نيكولاي بوليسكي إنه استوحى فيروس كورونا كرمز لصنع الهيكل، الذي سيدمره الحريق.