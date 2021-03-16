شاهد.. أسوأ عاصفة رملية منذ عقد تضرب 12 مقاطعة شمالي الصين

المصدر: البيان الإلكتروني

ضربت أمس الاثنين عاصفة رملية عنيفة 12 مقاطعة شمال الصين، هي الأشد من نوعها منذ العقد الماضي، بحسب شبكة الصين الإخبارية.

وقالت الشبكة إن المركز الوطني للأرصاد الجوية أصدر إنذارا باللون الأصفر، حيث غطت عاصفة من الغبار الكثيف العاصمة الصينية بكين أمس الاثنين، ووصفها مكتب الأرصاد الجوي بأسوأ عاصفة رملية منذ عقد من الزمن.

وألغيت مئات الرحلات الجوية أو أوقفت، لأن السماء كانت مغطاة بضباب برتقالي، حيث حملت الرياح القوية القادمة من منغوليا الرمال إلى بكين.

وتسببت العاصفة في ارتفاع غير مسبوق في قياسات تلوث الهواء، حيث بلغت مستويات التلوث في بعض المناطق 160 ضعف الحد المقبول.

وتحدد منظمة الصحة العالمية حاليا مستويات آمنة لجودة الهواء بناء على تركيز الجسيمات الملوثة.

وبحسب "روسيا اليوم" نقلاً عن "غلوبال تايمز" بلغ التلوث في ست مناطق مركزية بالصين "أكثر من 8100 ميكروغرام لكل متر مكعب".