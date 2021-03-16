شاهد.. خفة ورشاقة كلب "المالينوي" في التدريبات الرياضية

المصدر: البيان الإلكتروني

المالينوي، كلاب رائعة وقوية للغاية، وتمتاز بخفة حركتها الرشيقة، ولهذا اختارتها القوات الخاصة الفرنسية وغيرها من فيالق الجيش الفرنسي لتدريبها بغرض دعم وحداتها للتدخل، وفق futura.sciences.

وقبل أن يصبح كلب المالينوي كلباً عاملاً، فهو قبل كل شيء رفيق حياة رائع، فالحب الذي يكنه لصاحبه شديد لدرجة أنه يمكن أن يضر به الآخرين.

هذا الكلب عاطفي للغاية وسيكون منتبهاً لكل أفعالك وإيماءاتك.