بالفيديو.. منتسبة لقوات الصواريخ الاستراتيجية ملكة جمال الجيش الروسي

المصدر: البيان الإلكتروني

اختارت صحيفة "كراسنايا زفيزدا"؛ الناطقة الرسمية باسم وزارة الدفاع الروسية، العسكرية يلينا تولستوفا، التي تمثل قوات الصواريخ الاستراتيجية، ملكة الجمال - 2020 في الجيش الروسي.

وقال ناطق باسم قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية إن الفتاة العسكرية من قوات الصواريخ تفوز بمسابقة ملكة الجمال للمرة الثانية بعد أن فازت الملازمة، كريستينا زافوروتنايا، في مسابقة ملكة الجمال – 2019.

وأوضح إن، يلينا تولستوفا، البالغة من العمر 27 عاما فازت نتيجة التصويت الإلكتروني لقراء صحيفة "كراسنايا زفيزدا" استنادا إلى صورة فوتوغرافية التقطتها المصورة كريستينا كالاشنيكوفا.

يذكر أن، يلينا تولستوفا، من أهالي مقاطعة تفير الروسية، وتخدم في قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية التي تستخدم منصات ذاتية الحركة لصواريخ "توبول" الباليستية منذ العام 2017، وتمارس الرياضة وبصورة خاصة رياضة الساحة والميدان.