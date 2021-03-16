حصان يواسي مصابة بالسرطان

المصدر: إعداد: فاتن صبح

صورة استثنائية لحصان يواسي امرأة مصابة بالسرطان تعانق طفلها على سرير الموت خلال اللحظات الأخيرة، تمكنت من الوصول لنهائيات مسابقة الصحافة العالمية للصور. وتمكنت وفقاً لموقع «ميرور» أن تكون واحدة من 45 صورة تعكس تأثيرات «كوفيد 19» من حول العالم تنضم للائحة القصيرة لجوائز 2021 للصور.

وقام المصور جيريمي ليمبين بالتقاطها للحصان داخل مركز للعلاج التخفيفي في كاليه بفرنسا. وتظهر فيها مانون البالغة من العمر 24 عاماً والمصابة بالسرطان النقيلي وهي تحتضن إيثان ابنها البالغ من العمر سبع سنوات وهو يرتدي الكمامة.

أما بيو الحصان فقد أحضر إلى الغرفة ليرافق اللحظات الأخيرة ويكون من جملة الأشياء التي أحبتها في حياتها.

وتظهر في إحدى الصور المرشحة لنيل الجائزة العالمية، امرأة في الخامسة والثمانين من العمر، وهي تعانق ممرضتها يحول بينهما غطاء بلاستيكي، لحماية المرأتين من تأثيرات الإصابة، وهو العناق الأول الذي تحصل عليه المسنة منذ خمسة أشهر. ويبرز من ضمن الصور اللافتة كذلك واحدة لأسد البحر الكاليفورني وهو يداعب كمامة طبية مرمية في أعماق المحيط.