الكويت تعلن عودة الطلبة إلى المدارس سبتمبر المقبل

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح، اليوم الإثنين، أن عودة الطلبة للمدارس بمراحلها المختلفة ستكون مع بداية العام الدراسي الجديد، في شهر سبتمبر المقبل، بعد أن يتم تطعيم جميع الهيئات التعليمية والإدارية في المدارس، الشهر المقبل .

ودعا وزير الصحة إلى ضرورة أخذ اللقاح حفاظاً على صحة وسلامة الارواح، لافتاً إلى أنه تم حتى الآن تم تطعيم 400 ألف، إضافة إلى أن نصف كبار السن الكويتيين المسجلين في الخدمة المدنية، والذين سجلوا تم تطعيمهم، بينما ما يقارب ربع كبار السن الأجانب تم تطعيمهم، وهناك عدد من 80 إلى 100 من كبار السن يتم تطعيمهم بشكل يومي في المنازل.

وقال الوزير الصباح: «إننا مستمرون في عملية التطعيم، ومع حلول عيد الفطر نكون قد طعمنا مليون شخص، ومع زيادة الوعي والإقبال من قبل الناس إلى شهر سبتمبر المقبل سنصل إلى مليوني شخص، مع بداية دوام طلبة المدارس، والتي ستعود الحياة فيها بشكل طبيعي»، منوهاً إلى أنه «سيتم تطعيم مايقارب 120 ألف من بين معلم وإداري في التربية مع الجمعيات التعاونية والحلاقين والبنوك في شهر أبريل المقبل».

وبين د. باسل الصباح «أن التطعيم فعال جداً في تقليل الوفيات وبشكل ملحوظ»، مستغرباً تخوف البعض منه، خاصة وأنه وصل عدد المطعمين في العالم إلى 400 مليون بالعالم، لذلك انخفضت أعداد الإصابات والوفيات في أميركا وبريطانيا والكثير من دول العالم، بسبب تلقي التطعيم ، وفقا لصحيفة القبس .

وأضاف أنه في الخطة المقبلة، وما بعد شهر رمضان المقبل، سيتم منع أي شخص من دخول السينما ما لم يكن قد أخذ اللقاح، وكذلك سيتم إغلاق أي محل لم يتم تطعيم العاملين فيه.وتقدم وزير الصحة الدكتور باسل الصباح بالشكر والتقدير لرئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية الكشافة الكويتية على هذه الزيارة العزيزة التي تؤكد أهمية الشراكة المجتمعية، مشيراً إلى دور الكشافة التي يقودها النائب الدكتور عبدالله الطريحي أثناء أزمة كورونا والأعمال التي قاموا بها، وكذلك جهودهم حالياً في الدعم والتشجيع على وعي أفراد المجتمع بالاقبال على التطعيم.