بعد حادثة السلط.. إنذار من خزانات الأوكسجين بمستشفى عمان الميداني

المصدر: وكالات

أكد مدير مستشفى عمان الميداني خلدون علاوي، أن جهاز الإنذار الخاص بالأوكسجين أعطى انذاراً لمدة ثوان، لافتاً إلى أنه تم التحقق من مخزون الأوكسجين على الفور وتبين أن سعة الخزانات كانت بنسبة 100%.

وأوضح علاوي أن كوادر الدفاع المدني كانت خلال دقيقة بعد انطلاق الإنذار داخل المستشفى. وفقاً لوكالة عمون الأردنية.

وبين علاوي أنه يجري التحقق حالياً من جهاز الإنذار المتصل بالأوكسجين، مشيراً إلى أن مستشفى عمان الميداني فيه خزانات تتسع لـ 20 طناً من الأوكسجين بالإضافة إلى خزان متنقل بسعة 12 طنا، موضحا أن جميعها كانت ممتلئة.

واشار إلى أن نسبة الاشغال في المستشفى تبلغ حوالي 50% مبينا أنه يتلقى حالياً العلاج 195 مريضاً في المستشفى منهم 49 على اسرة العناية المركزة.

يأتي ذلك، عقب وفاة 7 مرضى كورونا في مستشفى السلط الحكومي إثر انقطاع الأوكسجين في المستشفى "السبت" الماضي.