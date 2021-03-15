الصين تعتزم إنشاء محطة بحثية على سطح القمر

المصدر: وام

كشفت الصين عن عزمها بناء محطة بحثية قمرية دولية على القطب الجنوبي للقمر في المستقبل.

ونقلت وكالة "شينخوا " للأنباء عن وو وي رن، كبير مصممي برنامج استشكاف القمر الصيني قوله إن الصين أكملت الدراسات حول الجدوى الخاصة بالمرحلة الرابعة من برنامج استكشاف القمر حيث يضم البرنامج استرجاع عينات القمر من القطب الجنوبي بواسطة "تشانغ آه-6" ومسحا تفصيليا للقطب الجنوبي للقمر بواسطة "تشانغ آه-7" واختبار تقنيات رئيسية في الاستعداد لبناء محطة البحوث القمرية بواسطة "تشانغ آه-8".

وأضاف وو، أنه في إطار مذكرة التفاهم بين الصين وروسيا لبناء محطة بحثية علمية دولية على القمر فان الدولتين ستشكلان بشكل مشترك خريطة طريق لبناء محطة بحثية دولية للقمر لاجراء التعاون الوثيق في تخطيط المشروع وعرضه وتصميمه وتطويره وتنفيذه وتشغيله.