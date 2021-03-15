يصطاد سمكة بقيمة 2.6 مليون دولار ويأكلها مع أصدقائه!

المصدر: البيان الإلكتروني

اصطاد شاب نيجيري سمكة يصل سعرها لـ 2.6 مليون دولار، وقرر أكلها رفقة أصدقائه.

ونشر الشاب النيجيري صورة لسمكة ضخمة كان قد اصطادها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

والسمكة المصطادة هي سمكة من نوع "بلو مارين"، وهي إحدى الأنواع النادرة وباهظة الثمن.

وبحسب "سبوتنيك"، فإن سعر السمكة يصل لـ2.6 مليون دولار، أن سعر الرطل الواحد منها يصل لنحو 31 ألفا و325 دولارا.

كما ويكون وزن إناث هذه السمكة أكبر من الذكور، حيث يصل طولها إلى 14 قدما وتزن أكثر من 1985 رطلا، بينما يتراوح متوسط ​​الأحجام بين 11 قدما وما بين 200 و400 رطلا.

يذكر أن هذه الأسماك ليست مخصصة للاستهلاك البشري، لاحتوائها على كميات كبيرة من الزئبق، وتعتبر لحومها مفضلة في اليابان.