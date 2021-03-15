فقد 7 أشخاص جراء إنهيار بئر للتنقيب عن الذهب في موريتانيا

المصدر: د ب ا

قالت شركة معادن موريتانيا إن أعمال البحث جارية عن سبعة أشخاص مفقودين تحت انقاض بئر للتنقيب عن الذهب في منطقة " الشگات" قرب الحدود الشمالية لموريتانيا مع الجزائر.

وأوضحت الشركة الحكومية في بيان أصدرته مساء أمس الأحد أن شخصا واحدا تم إنقاذه وهو على قيد الحياة من البئر المنهارة فجر أمس، وجاري البحث عن سبعة أشخاص آخرين، مضيفة أن الجيش والدرك والأجهزة الإدارية للدولة تشارك في عمليات البحث.

وحذرت الشركة المنقبين من الخروج عن منطقة التنقيب المرخصة، مؤكدة أن الحادث وقع في منطقة تقع خارج منطقة الترخيص.

يذكر أن موريتانيا رخصت منذ 2016 لمواطنيها التنقيب عن الذهب في شمال البلاد ما ساهم في تحسين إنتاج ودخل البلاد من الذهب.