غابة أحلام هندسية خلابة في هوزو الصينية

المصدر: إعداد: فاتن صبح

خارج مكتب مبيعات في مدينة هوزو الصينية، تتكرر مشهدية البتلات وقد اتخذت أشكال المظلات وفتحات الإنارة السقفية وتخريمات ستائر في منظر أثيري بالغ الرقة من توقيع «ووتوبيا لاب». ويمتد مشروع «وايت أبلاند» الأبيض المرتفع المؤقت، وفق موقع «ديزين» على مساحة 3296 متراً مربعاً.

وقام مؤسس الاستوديو، المهندس يو تينغ بالاستفادة من تلك الفرصة لخلق مساحة «معادية لمفهوم الشمولية» يمكن أن تشكل «مساحة مشتركة وحديقة سريالية». وينقسم المخطط إلى جزأين أساسيين أحدهما دائري وآخر يتخذ شكل حبة الدواء محاطين بـ 529 عاموداً حديدياً أبيض موزعاً بمسافات متساوية بارتفاع ستة أمتار. وفي حين تتراكب الأشكال يرتفع جناح مخرّم من حوافها.

ويشير وصف المشروع لعبارة «في وايت لاند يمكنك أن تتقلص كما أليس في أرض العجائب».

وتبدأ الرحلة من حديقة الحبر المستديرة المزروعة بـ16 شجرة قيقب يابانية. وتلتف المساحة حول بركة في الوسط يزينها 50 طناً من الصخور السوداء الموزعة على سطح عاكس. ويتوسط قلب المشروع نافورة وعروض مائية ملونة جذابة.