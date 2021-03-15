مصور وعلماء يجتمعون لإنقاذ الحلزون الكوبي الملون النادر

المصدر: إعداد: نهى حوا

انضم مصور إيطالي إلى مجموعة من العلماء الكوبيين، أخيراً، للعمل على مشروع لإنقاذ إحدى أجمل القواقع في العالم، الحلزون الأرضي المطلي والمعروف باسم، بوليميتا، والذي يعد عرضة للإنقراض بسبب التجارة غير المشروعة في الحياة البرية.

وقد سافر المصور الإيطالي برونو داميتشيس، إلى الجزيرة الكوبية لتصوير الحلزون النابض بالألوان في بيئته الطبيعية، وفقاً لـ «ناشونال جيوغرافيك»، آملاً لفت الانتباه إلى حقيقة أن الطلب على قواقع الحلزون عموماً في كوبا وخارجها لصنع الحلي الملونة يشكل مصدر تهديد لتلك اللافقريات.

وفي السياق، أفاد موقع «غوود نيوز» الكندي، أن الجزيرة الكوبية تضم أكبر تنوع بيولوجي من القواقع في العالم، حيث يعد الحلزون الملون، بوليميتا، والذي لا وجود له خارج تلك الجزيرة الكاريبية، أجملها على الإطلاق، مع صدفته العجيبة النابضة بألوان الخوخي والليموني والبرتقالي وحتى الوردي.

وفي بيئتها الطبيعية، تعيش تلك القواقع الملونة داخل حزام ساحلي نباتي صغير على طول ساحل كوبا، إلا أن العلماء ليست لديهم فكرة عن أعدادها.

ويعد هذا الحلزون أيضاً قوتاً للطائر الجارح المعروف بـ«الطائرة الورقية الكوبية» وهو طائر مهدد بالانقراض أيضاً.