السيلفي و«إيجابية التطعيم» ينقذان الحياة

المصدر: إعداد: نهى حوا

فيديوهات كثيرة وتعليقات وصور ومقاطع وإسقاطات وتحريفات لكلمات أغنيات شهيرة طبعت الفترة الفاصلة بين الجائحة والحصول على جرعة التطعيم ضد «كوفيد 19». أحد المواقع وهو «سلايت دوت كوم» نشر مقالاً بعنوان «من غير المسموح لك أن تنزعج من سيلفي إجراء التطعيم»، وأردفه بعنوان فرعي يشير إلى أرجحية أن تكون ثقافة التأييد لإجراء حقن التطعيم ستنقذ حتماً البشر.

نعم إنها ثقافة الإيجابية المحيطة بلقاحات «كوفيد 19» التي يشير البعض إلى أنهم لا يكتفون منها. وشارك أحد مستشاري البيت الأبيض أندي سلافيت في التعليق على الاستجابة لـ«كوفيد» من خلال النصوص التي تلقاها من عدد من الناس التي تصف الشعور بعد الحصول على الجرعة، حيث كتب أحدهم: «لا أستطيع إلا أن أهمهم كلمات الأغنية المفرحة فيما أنتظر فترة الـ15 دقيقة التالية للحصول على الجرعة، وأشعر بأن هناك ضوءاً ما في نهاية النفق». وتعتبر الإيجابية الإلكترونية حيال التطعيم تفصيلاً كبيراً عن ثقافة الترويج لجرعات الطعم السابقة.