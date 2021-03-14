حالة نادرة.. ولادة طفلة مصرية بشعر أبيض

المصدر: وكالات

في حالة نادرة لا تتكرر كثيراً ولدت طفلة في مستشفى بمحافظة الأقصر جنوبي مصر بشعر ممتلئ بخصلات بيضاء، لتصبح حديث الجميع.

ولم يشعر الدكتور حامد سيد، استشاري أمراض النساء والتوليد، والمسؤول عن عملية ولادة الطفلة بالمفاجأة، لأنه تابع حالة شقيقتها الكبرى منذ 5 سنوات والتي تتشابه معها في الحالة نفسها، بتغيير لون العين اليمنى عن اليسرى فضلا عن الشعر الأبيض.

وعقب ولادتها خضعت الرضيعة إلى فحوصات طبية عديدة للوقوف على حالتها الصحية وقضت ساعات في المستشفى للاطمئنان عليها ثم غادرت رفقة أسرتها المكان متجهة إلى بيتها قرية منشأة العماري بمحافظة الأقصر.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، يضيف الطبيب حامد سيد "تلك حالة نادرة تسمى متلازمة ورد امرج، وتحدث لطفل واحد من بين 40 ألف طفل على مستوى العالم، وتظهر من خلال لون عيون الأطفال وخصلات الشعر، وقد تسبب في مشاكل بالسمع.