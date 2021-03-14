السعودية.. توقيف 241 مواطناً ومقيماً بتهم فساد بـ7 جهات حكومية

المصدر: وكالات

كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية "نزاهة" عن التحقيق مع 757 متهماً في قضاياً جنائية وإدارية، وتوقيف 241 مواطناً ومقيماً على ذمة التحقيق، وفقاً لصحيفيه "عكاظ" السعودية.

وأوضحت الهيئة أن "من الموقوفين موظفون من وزارات الداخلية، والصحة، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والتعليم، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وكذلك من الهيئة العامة للجمارك، والبريد السعودي".

وأكدت أن "الموقوفين تورطوا بتهم الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وإساءة استخدام السلطة، التزوير، وجار استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء"، مشددة على "مواصلة حماية المال العام والحفاظ عليه".