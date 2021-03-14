حداد يزاول مهنة طب الأسنان في السعودية

المصدر: وكالات

ضبطت السلطات الصحية في السعودية، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية عامل حدادة يقوم بتشغيل عيادة منزلية للأسنان في أحد الأحياء الشعبية في جنوبي الرياض.

وبناءً على بلاغ ورد لإدارة الالتزام وتم التفاعل معه، تم الوقوف على الموقع المخالف وضبطه، وضبط عامل وافد بمهنة حداد يعمل في مهنة طب الأسنان في عيادة خاصة بها وذلك بشكل مخالف، وغير مخول له مزاولة المهنة أو ترخيص للعيادة، وأعلنت عن إيقافهم مباشرة عن ممارسة العمل وتسليمهم للشرطة لإحالتهم للنيابة للتحقيق، واتخاذ كافة الإجراءات النظامية حياله. بحسب صحيفة الرياض.

وشددت "صحة الرياض" أن الجولات التفتيشية والتفقدية مستمرة، ولن تتهاون في فرض عقوبات صارمة تجاه أي منشأة صحية مخالفة أو متهاونة بالإجراءات النظامية أو بالتطبيقات المتعلقة بصحة المجتمع.

وأشارت إلى أنه وفقًا للمادة 28 من نظام مزاولة المهن الصحية، فأنّه سيعاقب بالسجن مدة تصل إلى ستة أشهر، وبغرامة تصل إلى 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من: من مزاولة المهن الصحية دون ترخيص ، ومن قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة، أو استعمال طرقًا غير مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيصًا بمزاولة المهن الصحية ، ومن استعمال وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة المهن الصحية خلافًا للحقيقة ، من انتحل لنفسه لقبًا من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي المهن الصحية، ومن وجدت لديه آلات أو معدات مما يستعمل عادة في مزاولة المهن الصحية، دون أن يكون مرخصًا له بمزاولة تلك المهن أو دون أن يتوفر لديه سبب مشروع لحيازتها ، من تاجر بالأعضاء البشرية، أو قام بعملية زراعة عضو بشري مع علمه أنه تمّ الحصول عليه عن طريق المتاجرة.