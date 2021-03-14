صورتان بينهما 30 عاماً.. سعودي يتلقى لقاح كورونا على يد حفيده

المصدر: البيان الإلكتروني

حصل مواطن سعودي على لقاح فيروس كورونا على يد أول حفيد للعائلة في محافظة حريملاء شمال مدينة الرياض؛ ليظهرا في صورة جذبت أنظار الكثيرين ونالت إعجابهم.

وأظهرت صورتان بينهما 30 عاماً؛ في الأولى كان الجد يحمل حفيده ذا الثلاثة أشهر، والثانية للحفيد وهو يعطي الجد لقاح كورونا.

وقال الممرض عبدالله بن ناصر بن محمد الناصر؛ الذي يعمل في مستشفى حريملاء العام إن الصورة تعود إلى قبل أسبوع عندما حجز جدّه من أبيه "محمد" في مركز لقاحات كورونا بمحافظة حريملاء، حيث كان في صحبته والده " ناصر " الذي قام بتوثيق تلك الصورة وجمعها مع صورة التقطها قبل نحو 30 عاماً عندما كان طفلاً في أحضان جده وعمره ثلاثة أشهر حينها.

وأشار إلى أن هذه الصورة غالية على قلبه، وفيها جزء من رد الجميل لجده سائلاً الله -عز وجل- أن يحفظه ويطيل في عمره.