يصطاد سمكة ثمنها 2.6 مليون دولار ويأكلها مع أصدقائه

المصدر: البيان الإلكتروني

تمكن صياد سمك نيجيري من اصطياد سمكة من نوع نادر باهظة الثمن ، حيث يبلغ ثمنها 2.6 مليون دولار، وتناولها مع أصدقائه.

ونشر صياد السمك صورا لسمكة من نوع "بلو مارلن"، يبلغ ثمنها 2.6 مليون دولار، قام باصطيادها وتناولها مع أصدقائه.

واصطاد الشاب الذي لم يكشف عن اسمه السمكة النادرة باهظة الثمن، في منطقة أندوني، حسبما ذكر موقع "بزنس إنسايدر".

ووفق ما ذكر موقع "سي إن بي سي"، يبلغ ثمن الرطل الواحد من السمكة قرابة 32 ألف دولار.

وقد يصل طول الإناث من هذه السمكة إلى 14 قدما، في حين قد يبلغ وزنها أكثر من 1985 رطلا.

ولا تعد هذه الفئة من الأسماك مخصصة للاستهلاك البشري نظرا للكمية المرتفعة من الزئبق في لحومها، ولكنها تقدم نيئة في اليابان، بحسب سكاي نيوز عربية.

وتنتشر هذه الأسماك بشكل واسع في المحيطات الاستوائية، ويقبل صيادو الأسماك عليها وذلك نظرا لحجمها الكبير، وقدرتها القتالية، ومقاومتها الكبيرة.