بالفيديو.. التخييم على ارتفاع 200 متر.. فقط لأصحاب القلوب القوية

المصدر: إعداد - راضية آيت خداش

في عام 2016، جذبت فعالية "هاموك كارافان" في أوروبا انتباه عشاق المغامرات خلال مهرجان دريا أن تشيل (Drill and Chill) السنوي.

وعمل فريق شركة "تيكيت تو ذا مون" على تصميم خيم مريحة وقوية في كانيون تيجيسنو بالبوسنة على ارتفاع 200 متر من وادي أوكر، حيث امتدت الأراجيح على طول 80 مترا.

وعلق 19 شخصًا من الرياضيين المغامرين في 17 أرجوحة شبكية لمدة 4 ساعات تقريبًا في هذه المرتفعات.

انطلق المهرجان أول مرة عام 2015، ويهدف إلى تشجيع رياضة التسلق والترويج للطبيعة الخلابة لدول أوروبا، كما يهدف إلى جمع هواة التسلق والمغامرات في مكان واحد بهدف التعارف وتبادل الأفكار والخبرات.

وألغى مهرجان دريل أند تشيل السنوي فعالياته للعام الجاري بسبب الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد.

أدناه فيديو للنسخة الأولى من المهرجان عام 2015 في جبل مونتي بيانا بإيطاليا.