بالفيديو.. "الطائر الشبح" يحير رواد مواقع التواصل

المصدر: البيان الإلكتروني

التقطت سيدة في كولومبا فيديو لطائر نادر أشعرها بالخوف عند رؤيته إذ اعتقدت في البداية أنه غصن شجرة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو الطائر غريب المنظر، وأطلقوا عليه اسم "الشبح".

وبفضل ألوانه، يستطيع الطائر الاختفاء عن عيون الحيوانات المفترسة، بالوقوف على أغصان الأشجار والأعمدة الخشبية.

وينتمي الطائر النادر والمعروف باسم "بوتو" إلى فصيلة الطيور الليلية التي تعيش في الجزء الجنوبي من الكرة الأرضية، وفق "سكاي نيوز عربية".

وفي الفيديو يظهر الطائر الغريب وهو يقف فوق عمود خشبي، فظنت مصوّرة المقطع أنه مصنوع من الخشب، إلا أنها تفاجأت عندما اقتربت منه، حيث قام بفتح فمه.

ويتميز الطائر بكبر حجم عينيه وفمه، وتمتعه برؤية ليلية ممتازة، تساعده على حماية نفسه من الافتراس.

ويبلغ طول الطائر حوالي 38 سنتيمترا، ويتمتع بريش رمادي اللون، يساعده على التماهي مع الأشجار.