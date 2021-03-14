"أول 5000 يوم" عمل فني رقمي يباع بـ 69 مليون دولار

المصدر: البيان الإلكتروني

بيع عمل رقمي للفنان الأمريكي مايك وينكلمان المعروف بـ"بيبل" مقابل 69,3 مليون دولا، في مزاد علني.

والعمل الذي يحمل اسم "كل يوم أول 5000 يوم" هو عبارة عن مجموعة من 5000 صورة تم تصميم كل منها عبر الكمبيوتر بشكل يومي على مدار أكثر من ثلاثة عشر عاماً.

وقال نوح ديفيس من دار "كريستيز" والذي نظم عملية البيع: "كان اليوم الأول لتقديم العطاءات أحد أكثر الأحداث سحرا في مسيرتي المهنية في المزادات، ولم أر شيئا كهذا من قبل".

وبيع العمل بمبلغ 69,346,250 دولار دفعها المشتري ميتاكوفان بالعملة المشفرة، وفق "روسيا اليوم".

وقالت الدار في بيانها إن ميتاكوفان الذي لم يكشف عن اسمه الحقيقي هو مؤسس ميتابورز، أكبر صندوق للأصول الرقمية غير القابلة لاستصدار مثيل لها.