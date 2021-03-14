شاهد.. احتموا تحت شجرة من المطر فصعقهم البرق

المصدر: البيان الإلكتروني

تداول مستخدمو وسائل التواصل بالهند مقطع فيديو مروع يظهر سقوط 4 أشخاص أرضا عقب تعرضهم لصعقة برق، ضربت شجرة كانوا يحتمون من الأمطار أسفلها.

وضرب البرق أربعة من موظفي البستنة في جمعية الإسكان بمدينة غوروغرام الجمعة. وأظهر مقطع فيديو للحادث، الرجال الأربعة وهم يقفون تحت شجرة عندما صعقهم البرق، وفق موقع "إنديا توداي".

وتسببت صاعقة البرق بسقوط الرجال الأربعة حول جذعها، وتم نقلهم إلى مستشفى خاص للعلاج من إصابتهم، لكن أحدهم فارق الحياة.