السعودية.. كلاب ضالة تفترس طفلة أمام أعين أمها

المصدر: البيان الإلكتروني

لقيت طفلة سعودية "4 أعوام" حتفها بعدما نهشت 5 كلاب ضالة جسدها أمام عيني أمها التي صرخت مستنجدة بمن حولها كي ينقذ طفلتها من بين براثن الكلاب الشرسة.

وفي التفاصيل، افترست خمسة كلاب ضالة مساء أول أمس الجمعة طفلة، لا يتجاوز عمرها أربع سنوات، في ضاحية الواشلة جنوب غرب الرياض بـ25 كلم، بعدما خرجت من استراحة أهلها للحظات. وقد شاهدت والدتها الكلاب وهي تنهش جسد طفلتها الضعيف؛ ما جعلها تصرخ، وتستغيث بمن حولها لإنقاذ ابنتها من براثن الكلاب الضالة. وعلى الفور تمكَّن الحضور من طرد الكلاب إلا أن الطفلة الملطخة بالدماء فارقت الحياة بعدما وصلت للمستشفى بساعات معدودة. وفقاً لصحيفة "سبق" السعودية.

وأوضح عمُّ الطفلة عبدالله هزام العبدالسلام: "اعتدنا أن نذهب لاستراحة العائلة في الواشلة، وفي مساء أول أمس الجمعة، وتحديدًا بعد صلاة العصر، فقدنا ابنة أخي للحظات. وعلى الفور خرجت أُم الطفلة تسأل عن ابنتها، وما إن خرجت الأم من باب الاستراحة حتى فوجئت بالمشهد المرعب؛ إذ شاهدت 5 كلاب تمزِّق جسد فلذة كبدها بأنيابها، والدماء تسيل على الأرض! فأخذت الأم المكلومة تصرخ وتستغيث قائلة (أنقذوا ابنتي.. الكلاب ذبحت ابنتي)".

وأضاف: "وسط صرخات الأم المفجوعة انطلق الجميع للطفلة لإنقاذها. عندها هربت الكلاب، وتركت الطفلة ملطخة بالدماء. وعلى الفور احتضن والد الطفلة ابنته، ورفعها بين يديه وهي تنزف".

وتابع عم الطفلة: "هرعنا بابنة أخي لأقرب مستشفى، وتمكنا من وصول المستشفى الساعة الخامسة والنصف تقريبًا، ودخلت الطفلة المستشفى وهي تتنفس وأعضاؤها الحيوية تعمل وحالتها مستقرة، وأكد لنا الطاقم الطبي سلامة الشرايين والأوردة وأن حالتها مستقرة".

وأردف "لم نستطع دخول المستشفى وظللنا ننتظر بسبب الإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا، وفي حدود الساعة 7 و 51 دقيقة مساء تم إخبارنا بأن الطفلة فارقت الحياة".

وواصل: "حضرت بلدية ضرما لموقع الفاجعة المؤلمة، كما حضرت الأدلة الجنائية وباشرت الحادثة واطلعت على مسرح الجريمة البشعة".