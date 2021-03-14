رغد صدام حسين تعلق على كارثة مستشفى مدينة السلط الأردنية

المصدر: البيان الإلكتروني

تقدمت رغد ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين بالتعازي الحارة لشعب وقيادة المملكة الأردنية الهاشمية، بعد وفاة 7 مرضى في مستشفى مدينة السلط بعد انقطاع الأوكسجين عنهم.

وكتبت رغد على حسابها في "تويتر" معزية: "أعزي المملكة الأردنية الهاشمية ملكا وشعبا بفاجعة مستشفى السلط، وأعزي أهالي السلط لما حدث من فاجعة في مستشفى السلط، سائلة المولى عز وجل أن يرحم الضحايا برحمته الواسعة وأن يلهم أهلهم ومحبيهم الصبر والسلوان".

ويذكر أن مدعي عام عمان أمر بإيقاف مدير مستشفى السلط و3 من مساعديه ومسؤول التزويد في المستشفى لمدة أسبوع على ذمة التحقيق بشأن حادثة نقص الأوكسيجين، مع توجيه تهمة التسبب في وفاة 7 أشخاص لمدير مستشفى السلط و3 من مساعديه ومسؤول التزويد في المستشفى الموقوفين.