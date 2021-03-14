نزلاء فندق يعيشون مع الدب القطبي

المصدر: (شنغهاي - رويترز)

فتح فندق يصف نفسه بأنه «فندق الدب القطبي» الأول في العالم أبوابه أمام النزلاء في إقليم هيلونغجيانغ بأقصى شمال شرق الصين فجذب إليه الضيوف وواجه انتقادات للسمة المميزة فيه.. ألا وهي الدببة القطبية.

وفُتحت أبواب فندق الدب القطبي، وهو جزء من متنزه هاربين بولارلاند الترفيهي في هاربين، عاصمة إقليم هيلونغجيانغ وأكبر مدنه، أول من أمس، على أن يتيح للنزلاء فرصة مشاهدة الدببة القطبية على مدار الساعة.

وقال المتنزه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الصيني (وي تشات): «ستكون بصحبة الدببة القطبية سواء كنت تأكل أو تلهو أو نائماً».

وأظهرت صور ومقاطع مصورة نشرتها وسائل إعلام رسمية أناساً يشاهدون من وراء زجاج دبين قطبيين وسط جليد صناعي وبرك مياه صغيرة.

وقالت يانغ ليو المتحدثة باسم هاربين بولارلاند، إن المنطقة المغطاة مجرد جزء من منطقة مخصصة للدببة وإن الحيوانات تغادرها عندما تسمح بذلك درجات الحرارة وجودة الهواء.