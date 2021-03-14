المصدر: (إعداد- فاتن صبح)

على امتداد 20 ألف متر مربع في حقول ليليستاد في هولندا لوحة ضوئية ضخمة تجمع بين العلم والفن من توقيع الفنان والمصمم الهولندي دان روسغارس. ففي النهار، تبدو حقول الكراث كسواها من بساتين المحاصيل، إلا أنه مع مغيب الشمس، تحول الأضواء الزرقاء والحمراء الممزوجة بالأشعة ما فوق البنفسجية المنظر إلى مشهدية متعددة الألوان. وذكر موقع «غارديان» بأن أضواء الليد تلك ليست منظراً جميلاً وحسب، بل إنها تبعث عبر أربع وحدات من الألواح الشمسية طيفاً ضوئياً مصمماً خصيصاً لإنارة لوحة الأوراق الخضراء.

وقد تعاون دان مع علماء نبات على مشروع «غرو» لإنجاز «وصفة ضوئية» تساعد على نمو المحاصيل بشكل أكثر فاعلية لإطالة فترة تسليط أشعة الشمس، حيث إن الضوء وفقاً لدان «يتمحور بكليته حول الاتصالات والنباتات شديدة الحساسية عليه».