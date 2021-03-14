بيانات «غوغل» تختلف من بلد إلى آخر

المصدر: (إعداد: نهى حوّا)

تقدم البيانات المتنوعة على محرك البحث «غوغل» معلومات قد تكون لها أهمية متزايدة حيث تختلف من بلد إلى آخر. فإذا سبق أن تساءلتم، على سبيل المثال، ما إذا كان الفنان المفضل لديكم هو نفسه الفنان الأكثر شعبية من بلادكم؟ باتت الإجابة ممكنة الآن عن طريق تمثيل بيانات «غوغل» على خارطة العالم، وفقاً لموقع «كرييتيف بلوك».

فقد طورت دار «كن بروملي أرت سبلايز»، خريطة يمكن من خلالها معرفة اسم الفنان المفضل في كل دولة حول العالم، مع اختلاف في الاحتمالات من دولة لأخرى ومن حقبة لأخرى.

