مديرة متحف: يجب فتح «شرفة هتلر» في فيينا للجمهور

المصدر: (فيينا - د ب أ)

دعت مونيكا سومر، مديرة متحف دار التاريخ النمساوي، إلى فتح الشرفة الواقعة في واجهة مجلس بلدية فيينا، حيث ألقى أدولف هتلر خطاباً شهيراً في عام 1938 أمام الجمهور.

وفي 15 مارس 1938 أعلن هتلر ضم النمسا من شرفة خشبية جرى نصبها من أجل الفعالية وسط الواجهة الفخمة للمبنى. وحل مكانها فيما بعد شرفة أخرى من الحجارة الدائمة لإحياء ذكرى الفعالية.

وقالت مونيكا سومر، مديرة متحف دار التاريخ النمساوي، إن الحظر المفروض حالياً على دخول الشرفة «نهج غير ملائم».

وأضافت أن المنظر من شرفة المستشارية والبرلمان النمساوي والمقر الرسمي للرئيس ومجلس البلدية مهم لتثقيف الشعب بشأن الديمقراطية.

وتابعت سومر: «كخطوة أولى يجب أن يكون هناك جولات إرشادية للمهتمين».