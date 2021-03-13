الملكة رانيا تعرب عن حزنها بسبب حادثة مستشفى السلط

المصدر: البيان الإلكتروني

أعربت الملكة رانيا، قرينة العاهل الأردني الملك عبد الله بن الحسين، عن حزنها الشديد تجاه الحادثة المؤلمة التي وقعت اليوم في مستشفى السلط الجديد غربي عمّان.

وقالت الملكة، اليوم، عبر حسابها الرسمي في "تويتر": "ما حدث لأهلنا في مستشفى السلط فاجعة... إهمال مؤلم ولا يمكن تبريره. رحم الله الأرواح التي فقدناها وألهم ذويهم الصبر والسلوان".

كان 7 مرضى بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) قد لقوا حتفهم بعد انقطاع الأكسجين في المستشفى، ما أسفر عن استقالة مدير المستشفى، ووزير الصحة الدكتور نذير عبيدات، الذي توجه إلى المستشفى وعقد اجتماعاً فيه، معلناً تحمله المسؤولية الأخلاقية عمَّا حدث.