بالفيديو.. كلب مصاب بالسرطان يذهب بمفرده إلى عيادة بيطرية

المصدر: وكالات

أظهر مقطع فيديو لكاميرا المراقبة بإحدى العيادات البيطرية لحظة دخول كلب ضال بمفرده للعيادة وجلوسه على الأرض في استقبال العيادة، قبل أن يأخذه الأطباء لإجراء فحص طبي له ويكتشفوا إصابته بورم سرطاني.

وبحسب صحيفة «الشرق الاوسط» وقعت الحدث السبت الماضي في عيادة «فيت في آي بي» بمنطقة جوازيرو دو نورتي في البرازيل، حيث فوجئت الطبيبة البيطرية دايس سيلفا بدخول الكلب إلى العيادة وجلوسه على الأرض أمامها وهو ناظر إليها.

وقررت سيلفا وزملاؤها بالعيادة إجراء فحص كامل للكلب، ليكتشفوا إصابته بورم سرطاني وقام الأطباء بإزالة الورم من جسم الكلب وأخضعوه لجلسة علاج كيميائي.

ويقيم الكلب حالياً في منزل سيلفا ويذهب معها يومياً إلى العيادة لتلقي العلاج.