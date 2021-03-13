حوادث السير بالجزائر تحصد 11 قتيلاً و406 جرحى في يومين

المصدر: الجزائر ـ وكالات

توفي 11 شخصاً وأصيب 409 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، إثر حوادث مرور وقعت بعدة مدن جزائرية، خلال الـ48 ساعة الأخيرة.



وأفاد الدفاع المدني الجزائري، اليوم السبت، وفق ما نقلت تقارير إعلامية جزائرية أن وحداته نفذت 326 تدخلاً من أجل عدة حوادث مرور عبر عدة مدن، مسجلة وفاة 11 شخصاً وإصابة 409 آخرين بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة.



وبخصوص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، قامت الوحدات ذاتها خلال الفترة ذاتها بـ93 عملية تحسيسية عبر 15 ولاية «محافظة» تحض الجزائريين وتذكرهم على ضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى القيام بـ70 عملية تعقيم عبر 4 ولايات.



وأشارت التقارير الإعلامية إلى أن عناصر الدفاع المدني تدخلت من أجل تقديم الإسعافات الأولية لعدد من الأشخاص مختنقين جراء استنشاقهم لغاز أحادي الكربون المتسرب من مختلف وسائل التدفئة ومسخنات الماء داخل منازلهم.