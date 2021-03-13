ما حكم استعمال التطبيقات الإلكترونية في تحريك صور الموتى الثابتة؟

المصدر: البيان الإلكتروني

حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل المثار حول حكم استعمال تطبيق "MyHeritage" وغيره من التطبيقات الإلكترونية في تحريك صور الموتى الثابتة.

وأوضحت الدار، في فتوى نشرتها على صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، أن الشريعة الإسلامية أباحت وسائل الترفيه والترويح عن النفس لكونه من متطلبات الفطرة، إلَّا أنَّ هذه الإباحة مُقَيَّدة بألَّا تشتمل على سخريةٍ أو سُوءِ أدبٍ.

وقالت: "فإذا كان لا مانع شرعاً من استخدام برامج حديثة لتحريك الصور الثابتة، بحيث تصبح بتقنية الفيديو بدلاً من كونها ثابتة كصورة عادية؛ فالأَصْل أنَّ هذا مباحٌ بشرط مراعاة خصوصية مَن أفضى إلى رَبِّه بأن لا يشتمل تحريك صورته على سخرية أو سوء أدب مع الميت".

وأضافت أنه يُشرط "ألَّا يؤدي ذلك إلى تدليسٍ أو ضررٍ بالغير؛ وذلك كما لو تَرتَّب على صورة المستخدم حقوق أو واجبات تستوجب بيان صورته الحقيقية لا الصورة المعدَّلة".