لحظة تفجير عقار فيصل المحترق في مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

فجرت السلطات المصرية، أمس الجمعة، عقار فيصل المحترق على الطريق الدائري في الجيزة عن طريق الديناميت، وشهد محيط العقار قبل أعمال التفجير تشديدات ووجودا أمنيا مكثفا استعدادًا لتفجير المبنى بطريقة النسف الحذر.

رصد فيديو نشرته وسائل إعلام مصرية لحظة تفجير عقار فيصل المحترق، باستخدام الديناميت من قبل قوات الأمن بالتعاون مع محافظة الجيزة.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية اتخاذ الإدارة العامة للمرور، مجموعة من التحويلات المرورية من الساعة 3 عصر اليوم الجمعة ولحين الانتهاء من هدم عقار فيصل المحترق بالكامل، وسط تدعيم المكان بالخدمات اللازمة لمتابعة حركة السيارات.

جدير بالذكر أن عقار فيصل المحترق سبب أزمة كبيرة في مصر، حيث قام صاحب العقار بإنشاء مخزن للأحذية وزاول نشاطه أيضا بالمخزن دون ترخيص، ولم يتخذ الاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق والمخاطر الكيميائية بالمخزن رغم علمه بتصنيع الأحذية من مواد كيميائية.