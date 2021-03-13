مصر.. يتجرد من الإنسانية ويقتل شقيقه لخلافات أسرية

المصدر: البيان الإلكتروني

لقي شاب في العشرينيات من عمره مصرعه على يد شقيقه، بسبب خلافات أسرية قائمة بينهما، بقرية السماكين قبلي التابعة لمركز طهطا شمالي محافظة سوهاج المصرية.

وورد بلاغ إلى مديرية أمن سوهاج، يفيد بسماع صوت ضجيج من شقة القتيل، ثم رؤية دماء تسيل من أسفل باب الشقة حتى السلم، بمنطقة السماكين قبلي دائرة مركز طهطا.

وتبين من خلال الفحص وجود جثة شاب عشريني غارقة بالدماء، وأثبتت التحريات الأولية وجود خلافات أسرية بين القتيل وشقيقه، وفقا لموقع صدى البلد.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طهطا العام تحت تصرف النيابة العامة، ولم يتم ضبط المتهم للتحقيق معه في الواقعة.