توت العليق يحمي القلب ويبعد السمنة

المصدر: دبي - البيان

يمكن أن يُعزا متوسط ​​العمر المتوقع إلى حد كبير إلى اتباع نظام غذائي صحي متوازن. وعندما يتعلق الأمر بالفاكهة، فإن للفواكه على وجه الخصوص العديد من الفوائد الصحية - لدرجة أنها يجب أن تكون عنصراً أساسياً في ثلاجة أولئك الذين يرغبون في زيادة عمرهم.

وحسب موقع روسيا اليوم، يعد توت العليق غنياً بالكيرسيتين وحمض الغاليك، وهما مركبات الفلافونويد المرتبطة بوظيفة القلب الصحية، كما أنهما يوفران الحماية من السمنة. كما ثبت أن توت العليق يعزز حياة الخلايا السليمة وينظم موت الخلايا الطبيعي. وبالمقارنة مع أنواع التوت الأخرى، يحتوي التوت على نسبة مماثلة من مضادات الأكسدة مثل الفراولة، ولكن نصف كمية التوت الأسود وربع التوت الأزرق.

وتشير مراجعة الدراسات التي أجريت على الحيوانات، إلى أن مستخلصات التوت لها تأثيرات مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة قد تقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب والسكري والسمنة والسرطان. ومن غير المحتمل أيضاً أن يرفع توت العليق مستويات السكر في الدم، وهي منخفضة في مؤشر نسبة السكر في الدم (GI)، وهو مقياس لمدى سرعة زيادة طعام معين في نسبة السكر في الدم.