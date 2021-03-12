نظارات أوبرا وينفري تُغرق مصنعاً سويسرياً تحت سيل من الطلبات

المصدر: زوريخ - أ.ف.ب

بعد المقابلة النارية التي أجرتها مع الزوجين هاري وميغن، وأوقعت العائلة الملكية البريطانية في أزمة، طُرح تساؤل على نطاق واسع عبر الشبكات الاجتماعية: من أين أتت أوبرا وينفري بنظاراتها؟ الجواب هو في مدينة زيوريخ السويسرية، إذ لفتت نظارات الإعلامية الأمريكية الشهيرة الأنظار خلال المقابلة التي عرضتها الأحد قناة «سي بي إس» وتابعها نحو 17 مليون مشاهد في الولايات المتحدة و11 مليوناً في بريطانيا، ما أدى إلى سيل من الطلبات التي أغرقت العلامة التجارية المصنعة لها بالطلبات.

وهذه الماركة التي تتخذ مقراً لها في مدينة فاندنسفيل السويسرية الصغيرة على ضفاف بحيرة زيوريخ، تأسست سنة 1993 على يد سفين غوتي، وهي تنتج نظارات بكميات صغيرة لا تتعدى عشرة آلاف زوج منها شهرياً تباع لدى أخصائيين مستقلين.

وأشار الناطق باسم العلامة التجارية، إلى أن هذه النظارات تُصنع في مشاغل صغيرة في سويسرا وتباع بسعر يراوح في المعدل بين 400 و500 فرنك سويسري «430 و537 دولاراً».

وصُممت النظارات التي وضعتها أوبرا خصيصاً للمقابلة، ويحمل تصميمها عنوان «أو آر 02» بتوقيع سفين غوتي الذي التقى الإعلامية الأمريكية الشهيرة صاحبة التشكيلة الكبيرة من النظارات، قبل عامين من طريق أحد اختصاصيي البصريات المفضلين لديها في واشنطن.

وأوضح غوتي: «لقد صممت لها زوجَي نظارات مختلفين، لكن عندما رأتهما كانت معجبة جداً بهما لدرجة أنها لم تكن تعرف أيهما ستختار فأخذت الاثنين معاً». وأشار إلى أن النجمة الأمريكية تحب هذه النظارات خصوصاً لخفتها رغم الحجم الكبير، وهي أوصته بصنع نحو عشرين زوجاً مختلفاً منها.

ومنذ عرض المقابلة، تغرق الماركة بالطلبات من اختصاصيي بصريات شهدوا غزواً لمحالهم من الزبائن، خصوصاً في الولايات المتحدة وبريطانيا، للسؤال عن الأماكن التي يمكنهم فيها شراء هذه النظارات. وسيتعين على المصنّع السويسري الذي يوظّف نحو ثلاثين شخصاً في فادنسفيل، مضاعفة جهوده لتلبية هذا الطلب الكبير.